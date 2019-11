Stiri pe aceeasi tema

- Trupele turce au capturat-o luni pe sora fostului lider al organizației Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, in orașul Azaz din nordul Siriei, a informat un oficial turc, relateaza site-ul agenției Reuters.Citește și: Mihai Tudose trage cu TUNUL și are o poziție DIFERITA fața de Victor Ponta:…

- Trupele turce au capturat-o luni pe sora fostului lider al organizației Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, în orașul Azaz din nordul Siriei, a informat un oficial turc, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. Oficialul a informat de asemenea ca aceasta va fi interogata împreuna…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a confirmat joi moartea liderului sau Abu Bakr al-Baghdadi, anuntand numirea succesorului acestuia, Ibrahim al-Hashemi al-Qurashi, si amenintand SUA cu represalii, transmit AFP, Reuters, si dpa, citand un mesaj audio postat pe aplicatia de mesagerie Telegram de agentia…

- Gruparea jihadista Stat Islamic a confirmat joi moartea lui Abu Bakr al-Baghdadi și a anunțat cine este succesorul acestuia in fruntea ISIS. Intr-un mesaj postat de gruparea jihadista adresat ”Catre musulmani, catre mujahedini, soldati ai ISIS” se arata ca ”il plangem pe comandantul credinciosilor,…

- Gruparea Stat Islamic (SI) a confirmat joi moartea liderului sau, Abu Bakr al-Baghdadi, ucis duminica într-o operațiune americana în nordul Siriei, și a anunțat numirea unui succesor, cu numele Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Qurashi, scrie AFP."O musulmani, o mujahedini, soldați…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a confirmat joi moartea liderului sau Abu Bakr al-Baghdadi si a anuntat numirea succesorului acestuia, Ibrahim al-Quraishi, transmit Reuters, AFP si dpa, citand un mesaj audio postat pe aplicatia de mesagerie Telegram de agentia de presa Amaq a SI. …

- Armata turca s-a aflat într-o coordonare intensa cu cea americana în noaptea în care forțele speciale ale SUA au desfașurat misiunea de ucidere a lui Abu Bakr al-Baghdadi în nord-estul Siriei, a declarat un purtator de cuvânt al președintelui Tayyip Erdogan, potrivit Reuters.…

- Liderul organizației teroriste Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a murit in timpul nopții trecute. Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca liderul ISIS si-a detonat vesta cu explozibili pe care o avea asupra sa. Acest lucru s-a intamplat in timpul unor operațiuni care il vizau in nord-vestul…