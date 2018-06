Stiri pe aceeasi tema

- Loviturile aeriene impotriva opozitiei in Siria au crescut cu 150% dupa interventia Rusiei in conflictul civil din Siria, in septembrie 2015. Totodata, desi si-a motivat campanai militara din Siria de lupta impotriva gruparii Stat Islamic (ISIS), doar 14% din atacurile aeriene ruse au vizat gruparea…

- Șeful statului turc, Recep Tayyip Erdogan, anunța ca Turcia se va implica in noi operațiuni militare in afara granițelor sale. Președintele a explicat ca noile atacuri vor fi similare cu cele desfașurate de armata in nordul Siriei, impotriva jihadiștilor din zona, și cu cele indreptate impotriva miliției…

- Recep Tayyip Erdogan, presedintele Turciei, a declarat ca tara sa va continua operatiunile militare impotriva gruparilor teroriste din nordul Siriei si din Irak. In cadrul unui discurs sustinut in Parlamentul de la Ankara, Erdogan a afirmat ca Turcia va continua sa lupte impotriva kurzilor din PKK.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca Turcia vrea sa fie printre primele zece economii si democratii ale lumii, relateaza site-ul agentiei Anadolu. "Visul nostru este sa facem din Turcia una dintre primele zece tari din lume in privinta democratiei si a economiei. Pe…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau american Donald Trump, au discutat vineri despre dinamica relatiilor bilaterale dintre Ankara si Washington, dar si despre situatia din Siria, a anuntat Presedintia Turciei, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Potrivit…

- Turcia asteapta ca aliatii sai sa adopte o pozitie clara impotriva terorismului, in loc sa faca pasi ce duc spre legitimizarea ''structurilor teroriste'', a declarat vineri Ibrahim Kalin, purtatorul de cuvant al presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Erdogan a precizat ca rebelii sustinuti de Ankara si fortele turce au reusit sa instaureze controlul asupra centrului orasului Afrin, unul dintre bastioanele kurzilor din nordul Siriei. ”Unitatile Fortelor siriene libere, sprijinite de trupele armatei turce, au preluat controlul total asupra centrului…

- Avioanele militare turce au distrus, in nordul Irakului, pe parcursul intregului weekend, cel putin 18 tinte apartinand organizatiei PKK, scrie Reuters.Anuntul privind distrugerea tintelor Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) a fost facut de agentia de presa nationala Anadolu. Atacurile,…