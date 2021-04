Turcia a intrat joi în prima sa carantină totală din cauza Covid-19, pentru o perioadă de trei săptămâni Tara reusise pana acum sa evite o carantina totala, impunand diverse restrictii partiale, care in luna februarie au redus numarul cazurilor zilnice la 6.000. Dar relaxarea restrictiilor in luna martie a declansat un nou val al infectiilor, care au atins la sfarsitul lui aprilie cel mai ridicat nivel zilnic din Europa, de peste 60.000 de cazuri inregistrate zilnic. Guvernul cere tuturor companiilor sa isi inceteze activitatile, cu exceptia cazului in care primesc aprobare din partea Ministerului de Interne, interzice calatoriile in alte orase fara aprobare si impune desfasurarea cursurilor scolare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

