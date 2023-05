Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Europeana pentru Siguranța Navigației Aeriene (Eurocontrol) prevede, in previziunile sale pana in 2029, ca restricțiile privind zborurile in spațiul aerian al Ucrainei, Rusiei, Belarusului și Moldovei vor ramane in vigoare. Se menționeaza ca industria aviatica continua sa se recupereze dupa…

- Miniștri de externe ai Turciei, Rusiei, Iranului și Siriei ar putea avea consultari la inceputul lunii mai, ca parte a incercarii Rusiei de a ajuta la medierea unei apropieri intre guvernele turc și sirian, a declarat luni ministrul de externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, noteaza Rador.Turcia, membra…

- Turcia sprijina incheierea cit mai grabnica a razboiului din Ucraina prin negocieri pașnice și este gata sa-și aduca in acest sens contribuția necesara,transmite RBC-Ucraina cu referire la CNN Turk. Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a purtat discuții cu ministrul rus Serghei Lavrov astazi la…

- Finlanda va adera la NATO in cateva zile, dupa decizia Turciei de a ratifica aderarea la alianța occidentala de aparare, a declarat vineri, 31 martie, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Parlamentul Turciei a aprobat joi (30 martie) un proiect de lege care permite aderarea Finlandei, in timp…

- Ministrul de Externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, a declarat sambata ca Ankara va depune eforturi pentru prelungirea acordului privind transportul cerealelor pe Marea Neagra, pentru a permite exporturile de cereale din Ucraina, in ziua in care intelegerea urmeaza sa expire,

Președintele SUA, Joe Biden, a prelungit, miercuri, cu un an, valabilitatea sancțiunilor impuse anterior Rusiei in legatura cu situația din Ucraina, se afirma intr-un document distribuit de Casa Alba, informeaza Rador.

Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a declarat marti ca sprijinul SUA si al aliatilor lor pentru Ucraina va fi in continuare ferm, scrie Rador.