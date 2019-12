Turcia a expulzat spre Germania cinci presupuşi jihadişti Turcia a expulzat marti spre Germania cinci presupusi membri ai organizatiei jihadiste Stat Islamic (SI) care au cetatenie germana, a anuntat Ministerul de Interne turc citat de agentia de presa Anadolu, informeaza AFP.



"Cinci combatanti teroristi straini de cetatenie germana au fost expulzati spre tara lor de origine astazi (marti)", a precizat ministerul.



Ankara le cere regulat tarilor occidentale sa-si repatrieze cetatenii care s-au raliat gruparii SI in Siria si in Irak, insa acestea sunt putin dornice sa-i recupereze, in special din ratiuni de securitate, dar si pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

