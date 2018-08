Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii ii solicita premierului Viorica Dancila sa il demita pe ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, pentru ca nu a prezentat, in iulie, raportul privind situatia economica pe sase luni, asa cum il obliga legea raspunderii fiscal bugetare.

- In cadrul ședinței Guvernului, Pavel Filip a vorbit și despre problemele de la vama romaneasca. Potrivit oficialului, probleme sunt nu doar cu transportul de marfuri, dar și cu transportul de pasageri.

- Conform unui raport NATO in care sunt analizate cheltuielile militare ale statelor memebre din 2011 si pana in 2018, pentru anul in curs fiind vorba de o predictie, Romania va aloca cel mai mare procent (35 la suta) din bugetul pentru aparare pentru achizitionarea de echipamente. Mai mult, conform…

- Sute de ONG-uri si peste 1000 de intelectuali reuniti in "Platforma IMPREUNA" solicita premierului Viorica Dancila retragerea Strategiei nationale de educatie parentala 2018-2025. Printr-o scrisoare deschisa semnata de Mihai Gheorghiu, premierului Dancila ii sunt prezentate problemele documentului…

- In urma referendumului local care a avut loc la Sebeș, duminica, 27 mai 2018, pentru consultarea populației cu privire la achiziționarea unui autolaborator de masurare a calitații aerului și avand in vedere mobilizarea fara precedent a populației, primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, solicita…

- Liberalii sustin demersul privind plangerea penala depusa de presedintele PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila, a anuntat marti prim-vicepresedintele partidului Raluca Turcan. „PNL sustine demersul lui Ludovic Orban de a sesiza posibila incalcare a legii de catre prim-ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis a solicitat, in intalnirea cu premierul Viorica Dancila, cooperare institutionala loiala si corecta si a spus ca deciziile majore de politica externa trebuie luate intotdeauna cu responsabilitate si discernamant. Presedintele a subliniat ca ”este obligatoriu ca politica externa…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut duminica, 13 mai, la Roma, o intalnire cu reprezentanți ai conducerii Comunitații Sant’Egidio, la invitația acestora. Șeful Executivului a evidențiat aspecte legate de vizita la Sfantul Scaun și primirea de catre Sanctitatea Sa Papa Francisc. Totodata, premierul…