Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, anunta ca vor fi facute in cel mai scurt timp, prin Ordin de ministru, clarificarile necesare astfel incat artistii sa nu fie in situatia de a nu primi indemnizatia de somaj, potrivit Agerpres . Conform unui comunicat, ministrul Muncii s-a intalnit…

- Procedura de acordare a indemnizatiei de somaj tehnic va fi adaptata pentru acoperirea unor situatii aparute in cazul contractelor pe drepturi de autor. Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, s a intalnit marti, 16 noiembrie 2021, cu reprezentantii Asociatiei pentru Teatru, Film, Muzica…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, spune ca aproximativ 200.000 de persoane traiesc in asezari informale, iar mulți copii “identificati la firul ierbii” trebuie reintegrați și luați in monitorizare. Asezari neinregistrate, cu numar mare de persoane, multe dintre ele fara documente…

- Aproximativ 200.000 de persoane traiesc in asezari informale, a declarat, marti, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, intr-o dezbatere despre rolul copiilor in societate. ‘In cartografierea realizata de Ministerul Muncii am si actionat pentru un prim sprijin acordat copiilor (vulnerabili…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, și ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, au avut miercuri o intalnire de lucru cu reprezentanții sindicatelor din invațamantul preuniversitar și universitar de stat. Subiectul discuției a fost legat de salarizarea personalului din invațamant in anul…

- Unul dintre principiile de baza ale noii legi a asistentei sociale, aflata in lucru la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, este intrarea serviciilor de asistenta sociala pe piata competitiei libere, astfel incat asistenta sociala oferita persoanelor vulnerabile sa fie de calitate si la un pret…

- Raluca Turcan a vorbit despre majorarea salariului minim in Romania. Ministrul Muncii spune ca se gandește la o creștere semnificativa a salariului minim, in contextul creșterii prețurilor. Anunțul facut de ministrul Muncii privind creșterea salariului minim Se pregatește majorarea salariului minim,…

- Valoarea investitiilor publice facute de Guvern in prima jumatate a anului este de 21,35 de miliarde de lei, cu 32,4% mai mult decat anul trecut, a transmis, joi, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook. "Pana in prezent, acest Guvern are o cifra-record pentru investitiile…