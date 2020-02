Turcan, despre demersurile lui Firea privind vignieta Oxigen: Un demers electoral la final de mandat

Stiri pe aceeasi tema

- Greenpeace RomA¢nia susE›ine cAƒ eliminarea taxei Oxigen este aEzun act populist E™i complet iresponsabilaE� E™i o acuzAƒ pe Gabriela Firea, primarul Capitalei, cAƒ perspectiva unui nou mandat a contat mai mult decA¢t sAƒnAƒtatea bucureE™tenilor.

- Raluca Turcan crede ca referendumul initiat de primarul Gabriela Firea cu privire la taxa oxigen este o masura "aberanta". "E aberant sa facem o asa zisa evaluarea, un referendum cu privire la taxa oxigen sau nu in conditiile in care ea era anuntata de la 1 martie. Consultarea se face inainte…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre „referendumul” facut pe Facebook de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, cu privire la vinieta Oxigen. Motivul: edilul si-a dat seama ca va castiga mai multe voturi de la cei care nu vor sa plateasca pentru reducerea poluarii, spune…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat vineri, printr-un mesaj postat pe Facebook, ca a primit mii de mesaje legate de intentia sa privind implementarea unei taxe pentru autovehiculele poluate care intra in centrul Capitalei si ca majoritatea opiniilor sunt impotrova introducerii vinietei…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis un mesaj pe Facebook, in care a precizat ca va anunta luni decizia in privinta taxei Oxigen."Oxigen pentru Bucuresti este un proiect mai amplu, de aceea el va continua, dar in ceea ce priveste concret vinieta Oxigen, in urma mesajelor dumneavoastra,…

- Șeful PNL Gorj, deputatul Dan Vilceanu, crede ca Gabriela Firea are ”o mentalitate de primar de comuna”, ca reacție la solicitarea edilului adresata Executivului de a aloca fonduri suplimentare Capitalei. El a criticat și lipsa investițiilor majore cu finanțari europene.”Doamna Firea are o…

- Gabriela Firea a precizat ca municipalitatea va sprijini familiile care au mașini non-Euro 1 sau 2 sa iși schimbe autoturismul, deoarece in 2020 proiectul Oxigen va interzice accesul acestora in centrul Capitalei.„Mașinile non-Euro 1 și 2 nu vor mai avea acces in centrul Capitalei, Euro 3…

- Ludovic Orban a afirmat, luni, ca rezultatul alegerilor locale vor dovedi faptul ca bucureștenii s-au saturat de Gabriela Firea, un primar care nu face nimic. Reacția vine in contextul acuzațiilor aduse de primarul Capitalei la adresa premierului, potrivit Mediafax.„Bucureștiul are probleme…