Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan critica anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind o ordonanta de urgenta care sa dea posibilitatea celor care au fost condamnati "pe nedrept", in baza protocoalelor secrete sau a unor interceptari nelegale, sa solicite unui judecator revizuirea sentintei, Turcan aratand ca in cazul in care aceasta ordonanta se concretizeaza, devine o obligatie evaluarea unei plangeri penale.



"Ministrul Justitiei s-a transformat in avocatul mafiei! Ministrul Justitiei, in Romania Europeana, favorizeaza infractorii si ofera un motiv de plangere penala.…