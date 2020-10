Stiri pe aceeasi tema

- Prima Zi Nationala de Comemorare a Holocaustului a fost tinuta in 2004.Astazi, in Romania, se celebreaza Ziua Nationala a Comemorarii Victimelor Holocaustului.Evenimentul este dedicat victimelor Holocaustului, dar se subliniaza si rolul pe care Romania l a jucat in aceasta etapa a istoriei.In aceasta…

- Peste 100 de scoli din Romania incep luni cursurile online. In Bivolari, judetul Iasi, celor care nu au internet, postasul le va duce cursurile in plic. In Suhurlui, Galati elevii se vor putea uita la televizor la ore, relateaza mediafax.Vezi și: Raspuns la criza: Un gigant auto, prezent și…

- Vicepremierul Raluca Turcan afirma ca, Guvernul propune crearea unei scheme de ajutor de stat pentru industria festivalurilor, urmand sa sprijine evenimente precum Untold, Neversea, ARTmania, Electric Castle, Summer Well. “In plus, (…) vom pregati un set de norme sanitare pentru a se…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, luni, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca este important ca scoala sa inceapa pe 14 septembrie in scoli cat mai bine pregatite pentru situatia generata de pandemia de Covid-19."E important ca 14 septembrie sa ne gaseasca pregatiti…

- Cursurile ar trebui sa se reia in școli incepand cu 14 septembrie, insa, deși mai sunt doar doua saptamani pana la acest moment, inca exista numeroase necunoscute legate de produrile care vor trebui urmate pentru prevenirea raspandirea coronavirusului. In aceste condiții, numeroși profesori, dar…

- Ministerul Educatiei a anuntat ca Senatul universitar va decide daca facultatile vor desfasura sau nu cursurile online. De asemenea, Guvernul a stabilit trei scenarii de lucru pentru universitati, transmite Romania TV. Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Educatiei, desfasurarea activitatii…

- Vicepremierul Raluca Turcan a transmis luni, Asociatiei Oraselor din Romania ca trebuie luate masuri astfel incat in clase sa fie conditii de distantare pentru elevii si autoritatile sa incerce sa suplimenteze spatiile de predare, anunța news.ro.Raluca Turcan a avut o interventie luni, in…