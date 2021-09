Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, anunta ca a stabilit marti cu partenerii sociali, in cadrul Consiliului National Tripartit, ca la finele lunii octombrie sa poata fi avansata o varianta agreata a salariului minim. „Cu totii suntem de acord ca nivelul salariului minim trebuie sa…

- O majorare a salariului minim este necesara, intrucat nivelul actual este insuficient, a declarat, marti, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, subliniind ca aceasta majorare trebuie sa fie facuta fezabil si sustenabil din punct de vedere al economiei. "Cand salariul minim…

- Patronatele si sindicatele si reprezentantii Guvernului se vor intalni, saptamana viitoare, in cadrul Consiliului National Tripartit, pentru a discuta propunerile partilor cu privire la majorarea salariului minim pe economie pentru anul 2022, a mentionat, marti, ministrul Muncii si Protectiei Sociale,…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a acuzat jurnalistii ca i-au denaturat mesajul dintr-o conferinta de presa sustinuta miercuri, aratand ca a raspuns cu bunavointa tuturor intrebarilor, iar, la televizor, a fost prezentata ca un "monstru", potrivit Agerpres. In conferinta de presa de miercuri, jurnalistii…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, i-a indemnat duminica pe romani sa se vaccineze, altfel existand riscul ca "in septembrie sa ne confruntam cu o problema serioasa din perspectiva ratei de infectare", in conditiile in care varianta Delta (varianta indiana) a coronavirusului SARS-CoV-2…

