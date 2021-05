Stiri pe aceeasi tema

- 70% dintre pensionarii din Covasna care au contestat in instanța deciziile de calculare sau recalculare a pensiilor au avut caștig de cauza, a declarat, joi, ministrul Muncii, Raluca Turcan. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a spus, joi, ca 70% dintre pensionarii din Covasna care au contestat…

- „70% dintre pensionarii din Covasna care au contestat in instanța deciziile de calculare sau recalculare a pensiilor au avut caștig de cauza. De altfel, suma platita in primele luni ale acestui an pentru asistența juridica de catre Casa de Pensii Covasna este de 22 000 lei, iar totalul achitat la nivel…

- Despre cei aproximativ 270.000 de lucratori din Romania care vor pleca la munca, in acest an, in Germania, Raluca Turcan, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, spune: „Suntem preocupati sa oferim pentru fiecare dintre acestia garantia ca drepturile le vor fi respectate si ca vor avea conditii de munca…

- Primele doua etape de evaluare a dosarelor de pensii s-au incheiat, fiind verificate aproape 250.000 de dosare, din care 202.000 de dosare finalizate complet, a declarat, miercuri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. "Am constatat ca in momentul de fata am incheiat primele…

- Analiza propunerilor privind modificarea sistemului de pensii speciale va incepe probabil saptamana viitoare in cadrul grupului de lucru pe pensii speciale de la nivelul coalitiei de guvernare, a transmis, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook. "Punctele…

- Prin bugetul de stat vor fi alocați circa 18 miliarde de lei pentru plata pensiilor, dupa cum a spus ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, in comisiile parlamentare de buget-finante. "Avem...

- Parlamentul a votat miercuri pentru eliminarea unei prime categorii de pensii speciale, ceea ce este fara indoiala un pas important, a transmis, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook. "Astazi, Parlamentul a votat pentru eliminarea unei prime categorii de pensii speciale,…

- Parlamentul a votat miercuri pentru eliminarea unei prime categorii de pensii speciale, ceea ce este fara indoiala un pas important, a transmis, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook, potrivit AGERPRES. "Astazi, Parlamentul a votat pentru eliminarea unei prime…