- Aproximativ 200.000 de persoane traiesc in asezari informale, a declarat, marti, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, intr-o dezbatere despre rolul copiilor in societate. ‘In cartografierea realizata de Ministerul Muncii am si actionat pentru un prim sprijin acordat copiilor (vulnerabili…

- Pensiile vor fi indexate cu minimum 6% anul viitor, iar intentia Guvernului este ca aceasta crestere sa fie mai mare, in timp ce alocatiile vor fi majorate cu 20% de la 1 ianuarie 2022, a transmis, luni, ministrul interimar al Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe grupul de comunicare al ministerului…

- Pontonul pentru copiii cu dizabilitati inaugurat de ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, la 22 septembrie, s-a scufundat Pontonul pentru copiii cu dizabilitati inaugurat de ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, la 22 septembrie, s-a scufundat „Acum mai putin de o luna,…

- In vizita la Craiova, Raluca Turcan, Ministrul Muncii și Protecției Sociale, a declarat ca principalele preocupari ale ministerului sunt creșterea salariului minim și combaterea muncii la negru, lucru pe care il doresc și cei doi mari agenți economici pe care i-a vizitat, joi, Ford Craiova și Manufactura…

- In vizita la Craiova, Raluca Turcan, Ministrul Muncii și Protecției Sociale, a declarat ca una dintre principalele preocupari ale Ministerului o reprezinta creșterea salariului minim, lucru pe care il doresc și cei doi mari agenți economici pe care i-a vizitat astazi, Ford Craiova și Manufactura de…

- Valoarea investitiilor publice facute de Guvern in prima jumatate a anului este de 21,35 de miliarde de lei, cu 32,4% mai mult decat anul trecut, a transmis, joi, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook. "Pana in prezent, acest Guvern are o cifra-record pentru investitiile…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a discutat azi cu directorii Caselor Județene de Pensii pentru a suplimenta personalul necesar pentru digitalizarea dosarelor de pensie. Este vorba despre 1.000 de persoane, care ar urma sa lucreze pana in 2022 la digitalizarea dosarelor.Volume 90% Romania are 250.000…