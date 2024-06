41,5% dintre copiii din România se află în risc de sărăcie Sunt date ingrijoratoare! Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie considera ca 500.000 de copii din Romania se afla in risc de saracie si excluziune sociala. Senatul si Camera Deputatilor au fost deschise sambata pentru copii si parinti, care sunt asteptati de UNICEF sa petreaca Ziua de 1 Iunie. La cortul si la standul UNICEF , copiii s-au putut bucura de o serie de activitati distractive si educative, printre care „roata drepturilor copiilor”, „roata obiectivelor de dezvoltare durabila”, baloane albastre, face painting, origami si cabine foto. „La 35 de ani de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

