Tupeu fara margini de la baronul PSD Buzatu: „Purtatul mastii este o prostie, nimeni nu ma poate obliga. Am contact cu mii de persoane in perioada asta si nu am infectat pe nimeni”

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 11 persoane din Buzau sunt cercetate penal pentru comiterea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, avand in vedere ca, in perioada 24-28 aprilie, pe timpul in care erau in carantina in vederea evitarii raspandirii virusului SARS-COV-2, au parasit camerele in care se aflau in izolare,…

- Presedintele CJ Arges, Dan Manu, a scris pe pagina de Facebook a institutiei pe care o conduce o postare cu multe atacuri politice si in care ii ia apararea medicului infectat cu COVID-19 care a refuzat testarea si a intrat in contact cu sute de persoane.

- Un numar de noua cadre medicale de la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov se afla in autoizolare dupa ce au intrat in contact cu un pacient care, ulterior, a fost confirmat cu coronavirus, insa, in prezent, nu exista niciun medic care ar fi pozitiv in urma testarii,…

- Un pilot TAROM, din flota ATR a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Barbatul a avut contact direct cu alți colegi, care la randul lor s-au intalnit cu mai multe persoane și membrii din familie.

- Un barbat din Suceava, care s-a intors din Belgia, nu a intrat in izolare, așa cum solicitasera autoritațile. Intre timp, barbatul a fost diagnosticat pozitiv cu Covid-19, iar autoritațile fac ancheta epidemiologica, insa se pare ca barbatul a intrat in contact cu peste 1000 de persoane.Citește…

- Un barbat din Suceava, intors recent din Belgia și testat pozitiv cu coroanvirus, ar fi intrat in contact cu peste 1.000 de persoane. Omul a organizat petreceri la el acasa și s-a plimbat nestringherit prin tot județul. Autoritațile sunt in alerta și incearca sa-i identifice pe toți cei care s-ar fi…

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, a declarat ca numarul celor infectati ar putea creste la cateva sute. „Probabil ca saptamana viitoare, pentru ca perioada de incubație a bolii e de 5-6 zile, probabil atunci o sa vedem o creștere foarte mare a cazurilor infectate cu…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat miercuri ca toate cele 13 persoane din Gorj care au intrat in contact cu cetateanul italian diagnosticat cu coronavirus au fost testate si au rezultate...