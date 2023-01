Tun imobiliar și medical la Ministerul Transporturilor: 15 spitale CFR date gratis baronilor locali Pichetarea de astazi a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de catre Uniunea Sindicatelor din Spitalele CFR, afiliata la Federatia Sanitas din Romania, scoate in evidența unul dintre cele mai tunuri imbiliare din sistemul sanitar din Romania de dupa 1989. ”Maritarea” spitalelor CFR a pornit de la Buzau și a fost susținuta și forțata de … Ministerul de Interne Printr-un troc politic ordinar, baronii locali de la PSD, PNL și UDMR au pus la cale devalizarea, pe repede inainte, a celor 15 spitele CFR aflate sub tutela Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Sub pretexul ca 25 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

