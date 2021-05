Stiri pe aceeasi tema

- O tumora ovariana uriașa, de 40 de kilograme, a fost extirpata de medicii de la Spitalul Militar „Dr Carol Davila” din București de la o femeie in varsta de 40 de ani. Reprezentanții spitalului spun ca tumora avea aproape jumatate din greutatea de 91 de kilograme pe care o avea pacienta inainte de operație.…

- La Maratonul de vaccinare organizat in perioada 4-11 mai 2021 la Spitalul Militar de Urgența „Regina Maria” din Brașov s-au vaccinat, cu serul produs de compania Pfizer, 5.105 persoane, dintre care 3.302 persoane cu prima doza și 1.803 persoane cu a doua doza. Acest bilanț poziționeaza Spitalul Militar…

- Circa 2.800 de persoane s-au vaccinat pana acum in cadrul maratonului vaccinarii organizat de Ministerul Apararii naționale (MApN) in spitalele militare din șapte municipii. In cadrul maratonului de vaccinare organizat in spitalele militare din Brașov, București, Cluj, Constanța, Craiova, Iași si Timișoara…

- Pilotul este constient si cooperant. Locotenent comandorul Andrei Criste, pilotul aeronavei MIG 21 LanceR prabusita marti, 20 aprilie, in judetul Mures, care a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" din Bucuresti, a fost evaluat de o echipa multidisciplinara…

- Pilotul avionului MIG 21 LanceR de la Campia Turzii, care s-a prabușit la Mureș, este locotenent-comandorul Andrei Criste. Acesta va fi dus la București, marți seara la Spitalul Universitar de Urgența Militar Central.El a fost internat prima data la Spitalul Clinic Județean de Urgența Targu Mureș, iar…