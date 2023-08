Stiri pe aceeasi tema

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus miercuri reținerea unui barbat pentru 24 de ore. Acesta este acuzat de omor calificat și talharie, dupa ce marți ar fi patruns in locuința unei femei de pe o strada din Timișoara.Miercuri, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa…

- Dosar penal pe numele unui copil de numai 13 ani care i-a furat unei femei in varsta de 76 de ani plasa in care aceasta iși ținea portofelul și telefonul mobil. Micul hoț a fost prins și predat celor de la D.G.A.S.P.C. Timiș.

- Un barbat care a intrat ieri in locuința unei femei din Timișoara a fost prins astazi de polițiști. „In urma investigațiilor efectuate de catre polițiștii timișoreni, barbatul care a patruns in locuința unei femei de pe strada Carol Davilla din Timișoara și a sustras un portofel, a fost depistat in…

- Cei opt membri ai gruparii au varste intre 31 și 40 de ani. Pe parcursul acestui an, ei și-ar fi obligat copiii, cu varste intre 8 și 17 ani, sa cerșeasca in locuri aglomerate din Oradea, Arad și Timișoara.

- O tumora ovariana de sase kilograme a fost extirpata cu succes la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr Carol Davila”, iar evolutia starii de sanatate a pacientei in varsta de 54 de ani este una favorabila, informeaza News.ro.Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr Carol…

- O femeie insarcinata in 14 saptamani din Arad a ajuns pe masa de operație, dupa ce medicii au descoperit ca are o tumora ovariana de 4,5 kilograme. Pentru ca aceasta punea in pericol atat viața ei, cat și a fatului, medicii au decis sa intervina chirurgical. Operația a fost un succes, iar viitoare mama…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timis au salvat trei femei din Etiopia, cu varste cuprinse intre 25 de ani si 35 de ani, care se aflau in pericol, fiind private de libertate intr-un apartament din Timisoara de catre un cetatean sudanez.