Tulpina Lambda, cel mai nou „pui“ de coronavirus Tulpina, cea de-a sasea depistata, este prezenta in special in America de Sud, fiind identificata pentru prima oara, anul trecut, in Peru, dar de atunci au aparut tot mai multe cazuri de infectie cu aceasta mutatie, mai ales in tarile latino-americane. Se pare insa ca noua mutatie a ajuns si in Europa. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O noua tulpina de SARS-CoV-2, denumita „Lambda”, a fost descoperita in Peru. OMS considera ca aceasta noua mutație reprezinta o varianta „de interes” a virusului. Cea mai recenta varianta a virusului SARS-CoV-2 evidențiata de Organizația Mondiala a Sanatații, denumita Lambda, a fost descoperita in cel…

- Din cate se pare, boala a fost adusa in Italia de un cetațean sloven. Acesta s-ar fi prezentat in urma cu cateva zile la o camera de urgența a unui spital din Gorizia, oraș din regiunea italiana Friuli-Veneția Giulia, cu o simptomatologie care s-a revelat ulterior ca e specifica acestei boli. Barbatul…

- Italia, țara din Europa care a fost cea mai puternic afectata de pandemia de coronavirus, se afla acum pe linia de plutire. Statul a raportat duminica 44 de decese provocate de coronavirus, cel mai scazut numar de la jumatatea lunii octombrie a anului 2020. Și numarul zilnic al noilor cazuri de Covid-19…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, ne “lamurește” dupa verificarile dispuse tot de ea, cu privire la numarul real al deceselor de coronavirus din țara noastra. ”S-ar putea ca niciodata sa nu stim cate persoane au decedat de COVID in aceasta pandemie”, a anunțat Ioana Mihaila, la Europa FM. Intrebata…

- Duminica, 9 mai 2021, de la ora 1000, la Monumentul Ostașului Roman din Carei, Direcția de Cultura din cadrul Primariei Municipiului Carei va depune o coroana de flori cu ocazia Zilei Independenței de Stat a Romaniei și Zilei Victoriei din cel de-al Doilea Razboi Mondial, in cinstea eroilor cazuți…

- Viața da semne de revenire la normal in Europa. In mai toate țarile s-au reluat cursurile la școala, s-au redeschis restaurantele și saloanele de frumusețe. "E ca-n vremurile bune", spunea clientul unei cafenele din Grecia.

- Decesele asociate COVID-19 in intreaga lume a ajuns la peste 3 milioane, potrivit ultimelor date inregistrate sambata de Universitatea Johns Hopkins (JHU), care cifreaza numarul contagierilor globale la peste 140 de milioane, relateaza EFE. Este vorba de cifre publicate dupa ora 10:00 GMT de JHU pe…

- O stațiune de schi a devenit focarul cel mai mare de raspandire a tulpinii braziliene de coronavirus. Aceasta a fost intre timp inchisa. Este vorba despre stațiunea Whistler din Columbia Britanica, cea mai celebra stațiune de schi din Canada și locul in care tulpina braziliana de coronavirus a alimentat…