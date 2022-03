Tulipark din Roma Nu e in Olanda, dar, prin campul de lalele in colorit olandez, Tulipark din Roma amintește, da, chiar de țara lalelelor. Mai ales ca, tot pentru a crea o atmosfera olandeza, aici se gasește și o moara de vant. sursa: Facebook / „TuliPark – Roma” In fiecare primavara, pe 22 martie, Cetatea Eterna se imbraca in culorile celor 107 soiuri de lalele și e gata sa-și primeasca oaspeții. Aceștia pot sa admire, sa se bucure de coloritul și frumusețea florilor, dar și sa culeaga, prin metoda you pick – tu alegi, adica – un buchet, doua, sau cate vrea fiecare. Bulbii raman, iar lalelele se pun in hartie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

