Cateva zeci de gospodarii din judetul Tulcea au fost afectate de precipitatiile abundente inregistrate duminica si 7 kilometri de drumuri au devenit impracticabili in orasul Isaccea, a declarat pentru AGERPRES prefectul Marcel Ivanov.



"In satul I. C. Bratianu, 30 de curti ale unor gospodarii au fost inundate si 12 case au fost afectate. In orasul Isaccea, avem opt gospodarii inundate si 7 kilometri de drumuri sunt impracticabili. In satul Nifon nu se mai ajunge decat dinspre Luncavita, din cauza ca podul dintre Nifon si Hamcearca, aflat in lucru, a fost afectat de inundatii. Un camion…