Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii tulceni au inceput urmarirea penala in rem pentru purtare abuziva in urma incidentului din localitatea Turcoaia, de sambata, in urma caruia un copil a fost impuscat din greseala de un politist care urmarea un sofer fugar si a folosit armamentul din dotare pentru prinderea acestuia, informeaza…

- Potrivit surselor judiciare citate de presa locala, avand in vedere calitatea persoanei implicate in caz, cel mai probabil dosarul va fi declinat la Parchetul Curtii de Apel Constanta.De asemenea, și conducerea Inspectoratului de Poliție Județeana Tulcea a inceput o ancheta administrativa impotriva…

- Procurorii tulceni au inceput urmarirea penala in rem pentru purtare abuziva in urma incidentului din localitatea Turcoaia, de sambata, in urma caruia un copil a fost impuscat din greseala de un politist care urmarea un sofer fugar si folosise armamentul din dotare pentru prinderea acestuia.…

- Un copil în vârsta de 13 ani a fost internat sâmbata la Spitalul orasenesc din Macin, judetul Tulcea, dupa ce a fost ranit de un glont tras de un politist care urmarea un sofer care conducea fara permis, relateaza Agerpres.Potrivit directorului Serviciului de Ambulanta Judetean…

- Un copil in varsta de 13 ani a fost internat sambata la Spitalul orasenesc din Macin, judetul Tulcea, dupa ce a fost ranit de un glont tras de un politist care urmarea un sofer care conducea fara permis. Directorul Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ), Ali Kilo Salah Eddin, a declarat, pentru AGERPRES,…

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta sprijiniti de lucratori din cadrul Inspectoratul de Politie Judetean Constanta ndash; Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus in executare, in data de 29 noiembrie, un numar de 4 mandate de perchezitie domiciliara…

- In rechizitoriu, porocurorii arata ca Cyberbulling reprezinta, in fapt, hartuirea online cu ajutorul mijloacelor de transmitere la distanta, agresiunea avand loc prin distribuirea tinta, catre persoane cunoscute ale partii vatamate, de mesaje calomnioase. Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt, „la data de 19 ianuarie 2021, la Parchetul de pe langa Tribunalul Neamt s-a inregistrat dosar penal ca urmare a unei sesizari vizand disparitia in anul 2006 a doua victime, mama și fiica minora, existand posibilitatea ca persoanele…