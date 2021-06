Tulcea: Trafic restricţionat în totalitate pe DN 22 şi curţi inundate, în urma ploilor torenţiale Mai multe curti au fost inundate si traficul este blocat pe DN 22 intre Luncavita si Vacareni din cauza unei alunecari de teren in urma ploilor abundente, a anuntat duminica dimineata Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Delta" al judetului Tulcea. Potrivit sursei citate, au fost inundate doua curti in localitatea I. C. Bratianu si o curte in Rachelu. Pe DN 22 (E 87) circulatia este blocata intre Luncavita si Vacareni in urma unei alunecari de teren. Traficul este restrictionat in totalitate pe DN 22 si circulatia este deviata pe ruta DN 22 - Macin - DN 22D - Horia - DN 22F - Nalbant… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

