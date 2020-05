Tulcea: Pescuitul recreativ pe lacul Ciuperca se deschide de săptămâna viitoare Consilierii locali tulceni au aprobat, joi, in timpul unei sedinte ordinare, reluarea pescuitului recreativ pe lacul Ciuperca din municipiu incepand de luni, 1 iunie, iar pescarii vor fi obligati sa respecte masurile de preventie impuse in contextul pandemiei cu noul coronavirus.



Pescuitul recreativ va fi permis in perioada 1-30 iunie, in conditiile in care in anii trecuti activitatea era permisa in lunile aprilie si mai, potrivit hotararii adoptate de alesii locali.



"Pentru perioada instituirii starii de alerta la nivel national sunt recomandate luarea masurilor de prevenire… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

