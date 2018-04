Tulcea: Moruni sălbatici de peste 200 de kilograme, redaţi Dunării Trei moruni salbatici, cu o greutate totala de peste 200 de kilograme, capturati luna aceasta in cadrul proiectului "Sturgeonomics", au fost redati joi Dunarii, in urma unei actiuni de reproducere dirijata care are printre obiectivele finale identificarea genei care determina sexul acestei specii de sturioni. "Secventierea genomului integral la om s-a terminat in anul 2000 in SUA, printr-un efort comun al unor firme private si al Guvernului american. Noi, in UE, incercam sa secventiem genomul integral la morun, sa-l descriem si sa-l utilizam, iar realizarea acestui obiectiv ar fi o premiera mondiala",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

