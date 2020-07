Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul pregateste pentru partea a doua a anului un program de investitii, iar Ministerul Transporturilor va beneficia de o suma record la rectificarea bugetara, pentru ca nu trebuie doar sa semnam ca vom avea o autostrada, ci trebuie sa o incepem anul asta, a declarat, luni seara, ministrul Finantelor…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a anuntat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta in Padurea Schitu Duca din judetul Iasi, ca padurile seculare ale Romaniei vor intra sub protectia legii si ca doreste sa dubleze suprafata padurilor virgine si cvasivirgine din tara.…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) va avea rol de avocat al celor cinci orase din Romania aflate in procedura de infringement pentru depasiri repetate ale valorilor de dioxid de azot (NOx), potrivit ministrului de resort, Costel Alexe, noteaza Agerpres. "Cazul Bucurestiului este, de…

- Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, a verificat suprafetele administrate in Neamt si Bacau de Ocolul Silvic Ghimes-Faget. „Eu, ca ministru, fie ca vorbim de acest ocol, fie ca vorbim de orice alta suprafata impadurita a Romaniei, vreau sa ii vad cu catuse la maini pe toti cei care…

- Ghidul de finantare destinat Programului ''Casa Eficienta Energetic'' va fi la lansat, marti, in dezbatere publica, iar ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, va prezenta date despre aceasta initiativa intr-o conferinta de presa.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu,…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Costel Alexe, cere Parlamentului reanalizarea proiectului legislativ care prevede protecție stricta pentru 75% din suprafața fiecarui Parc Național din Romania, conform...

- ​În aceasta rectificare bugetara nu s-a taiat de nicaieri, susține Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, precizând ca ministerele au transmis reducerea unor cheltuieli neesențiale ca sa ajute bugetul. El a mai afirmat ca sumele sunt foarte mici.“Am vazut iarași ca…

- Ministerul Mediului a transmis, joi, ca accesarea programelor RABLA Clasic si RABLA Plus poate fi facuta exclusiv cu dosare electronice, transmise online. Termenele de depunere a dosarelor au fost prelungite. ”Ca urmare a starii de urgenta decretata la nivel national, Ministerul Mediului,…