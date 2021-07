Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe gospodarii din orasul Macin si din satul Jijila au fost afectate, duminica dupa-amiaza, de o ploaie torentiala, pompierii intervenind pentru scoaterea apei, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Delta, potrivit Agerpres. Cele mai multe gospodarii afectate, respectiv…

- Luna iunie a fost marcata de fenomene meteo extreme, zilnic fiind emise avertizari din partea ANM privind ploile puternice care au cazut și au inundat și zeci de localitați din țara. Acest lucru a dus și la creșterea numarului de mesaje Ro-Alert emise de DSU, potrivit datelor obținute de Libertatea…

- Grupa operativa de la nivelul Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISUBIF) a fost activata pe durata codului portocaliu de vijelii de sambata, din Bucuresti si Ilfov, pentru monitorizarea situatiei, in vederea adoptarii prompte de masuri, potrivit Platformei Nationale de Pregatire…

- Pompierii vranceni au continuat in ultimele 24 de ore interventiile pentru evacuarea apei acumulate in zeci de gospodarii, beciuri si curti la Biliesti si Suraia, ca urmare a inundatiilor produse din cauza fenomenelor meteo extreme, a informat, joi, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea.…

- Pe DN 22 (E 87) circulatia este blocata intre Luncavita si Vacareni in urma unei alunecari de teren. Traficul este restrictionat in totalitate pe DN 22 si circulatia este deviata pe ruta DN 22 - Macin - DN 22D - Horia - DN 22F - Nalbant - DN 22A - Cataloi - DN22 Tulcea, conform Centrului Infotrafic…

- Salvatorii din cadrul ISU Dobrogea intervin in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", un garaj de pe strada Oituz din Medgidia a fost inundat.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare nowcasting de tip cod portocaliu,…

- La fata locului au intervenit noua subofiteri de la Sectia de Pompieri din localitatea Macin. Urmare a precipitatiilor cazute in aceasta dupa amiaza, pompierii militari din cadrul ISU Tulcea au fost solicitati sa intervina pentru evacuarea apei din patru gospodarii, dupa cum urmeaza: localitatea Macin,…

- Un autoturism a ars in totalitate si alte doua in proportie de 30%, in noaptea de sambata spre duminica, in municipiul Tulcea, dupa un incendiu provocat de o persoana neidentificata pana in prezent, scrie Agerpres.ro. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta a anuntat ca incendiul…