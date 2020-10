Tulcea: Cotele scăzute ale fluviului împiedică desfăşurarea unor concursuri de pescuit sportiv Unele concursuri de pescuit sportiv in Delta Dunarii nu se pot desfasura din cauza cotelor scazute ale fluviului, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii (AMDTDD), Catalin Tibuleac. El a amintit ca pescuitul sportiv este una din activitatile care prelungesc sezonul turistic in Delta Dunarii si ca multe unitati de cazare din rezervatie organizeaza concursuri de pescuit pentru fidelizarea clientilor. "In acest an, avem un nivel al apei foarte scazut, un nivel istoric, si atunci in anumite locatii nu se poate pescui, din cauza ca nu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

