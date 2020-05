Tulcea: Cerere mare de rezervări pentru Deltă, în mini-vacanţa de Rusalii Putine unitati de cazare din satul Crisan, Delta Dunarii, mai au locuri nerezervate in perioada mini-vacantei de Rusalii, dar chiar si in contextul unui inceput promitator de sezon turistic Asociatia de Management a Destinatiei Turistice Delta Dunarii (AMDTDD) crede ca 2020 va fi un an doar de supravietuire pentru operatorii turistici. Presedintele Asociatiei Patronatul in Turismul (APT), Daniel Ilusca, a declarat, pentru AGERPRES, ca in ultima saptamana numarul rezervarilor de sejururi la pensiunile din satul Crisan din Delta a crescut atat pentru perioada 5-8 iunie, cat si pentru celelalte perioade… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

