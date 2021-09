Stiri pe aceeasi tema

- Ivan Patzaichin s a stins din viata duminica, la varsta de 71 de ani. Nascut in judetul Tulcea, la Mila 23, Patzaichin a fost cel mai mare canoist din istoria Romaniei, multiplu campion olimpic si mondial. Unul dintre cei mai mari campioni din istoria sportului romanesc, Ivan Patzaichin a fost si un…

- Cvadruplu medaliat cu aur la Jocurile Olimpice, fostul canoist era internat de trei luni la spitalul Elias, fiind diagnosticat cu o boala incurabila. Patzaichin a inceput sa practice sportul la Tulcea. Ca sportiv, in cei 17 ani dedicati sportului de performanta a castigat peste 40 de titluri de campion…

- Un proiect aflat pe lista consilierilor județeni pentru ședința ordinara din 31 august devoaleaza publicului larg modul in care Centrul de Cultura și Arta „Carmen Saeculare”. Instituția subordonata direct Consiliului Județean Neamț reușește sa incaseze sume de bani in afara alocarilor bugetare. Practic,…

- Patru comunitati rurale din Salaj vor beneficia, in luna august, de ateliere destinate copiilor si spectacole de teatru sustinute de artisti profesionisti, in cadrul proiectului "Satul si teatrul", o initiativa "Cultura'n Sura", cofinantata de Asociatia Fondului Cultural National. "In parteneriat…

- Fluierașii din Șugag – propuși de Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba pentru titlul de Tezaur Uman Viu Dintre cele 47 de dosare de candidatura stranse la Ministerul Culturii pentru adjudecarea unuia dintre prestigioasele titluri de Tezaur Uman Viu se gasesc și 3 documentații depuse de Centrul de…

- "In jurul orei 13:00, a fost gasit trupul neinsufletit al celeilalte minore, disparute luni dupa-amiaza, in zona portului Isaccea. Acesta a fost gasit in aceeași zona ca al surorii ei, fiind recuperat si adus la mal", a transmis ISU Tulcea, scrie realitateadeconstanta.net .Potrivit ISU Tulcea, in aceasta…

- Cateva zeci de gospodarii din judetul Tulcea au fost afectate de precipitatiile abundente inregistrate duminica si 7 kilometri de drumuri au devenit impracticabili in orasul Isaccea, a declarat pentru AGERPRES prefectul Marcel Ivanov. "In satul I. C. Bratianu, 30 de curti ale unor gospodarii au fost…

- Alerta de vreme severa in aproape toata țara. Cel puțin pana la noapte, sunt așteptate precipitații abundente și vijelii. Situația este critica in Tulcea unde este in vigoare pana la noapte un cod roșu de inundații. Tot cod roșu este și in Galați, insa unul de ploi. Apele au maturat și localitați din…