Tudorel Toader va pierde postul de rector al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi. Un cunoscut universitar iesean si-a depus candidatura pentru aceasta pozitie

- Desi mai este un an pana la momentul alegerilor, publicarea draftului Legii Invatamantului Superior a deschis discutiile despre cursa pentru functia de rector al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) din 2024. Se pare ca pentru prima data de la alegerile din 2016, va exista o competitie…

- Universitatea din Craiova scoate din oferta educaționala trei programe de licența. Programele care vor ieși din oferta sunt de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor și erau in lichidare. Universitatea face insa demersuri pentru acreditarea unui nou program de licența la Facultatea de…

- Prim-vicepresedintele PNL Iasi, Alin Marius Andries, profesor universitar la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor din cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, a fost numit secretar de stat la Ministerul Finantelor, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Potrivit PNL Iasi, Alin Marius Andries este un specialist in politici economice si financiare, are numeroase proiecte de cercetare, el fiind profesor universitar si coordonator de doctorate la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor din cadrul Universitatii ”Al. I. Cuza” Iasi. De asemenea,…

- Sute de oameni, care au mers joi seara la spectacol, la Opera din Iași, au fost martorii unei cereri inedite in casatorie. In aplauzele unei sali pline, doi tineri s-au logodit, dupa ce viitoarea mireasa a spus DA cu lacrimi in ochi. Locul nu a fost ales intamplator. Prima intalnire oficiala a celor…

- Oportunitate pentru studenții din Iași: SABS și FEAA Iași inițiaza o colaborare Asocierea ii vizeaza in special pe masteranzii de la programul de Marketing SABS, companie romaneasca, activa de peste 18 ani in zona serviciilor și produselor IT, anunța colaborarea cu Facultatea de Economie și Administrarea…

- In cadrul Zilelor Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș, care se desfașoara pe parcursul saptamanii 5-9 decembrie, ziua de luni, 5 decembrie, a fost dedicata, printre altele, aniversarii de 20 de ani a Facultații de Economie și Drept…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) – Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor (FEAA) a organizat, in data de 24 noiembrie 2022, o dezbatere despre corelarea ofertei educationale cu cerintele angajatorilor pe piata muncii, in contextul posibilitatii aparitiei invatamantului…