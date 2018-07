Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a discutat joi, in contextul participarii la Consiliul JAI de la Innsbruck, Austria, cu o delegatie a Ministerului Justitiei si Afacerilor Interne din Suedia despre masurile luate in vederea reducerii supraaglomerarii si imbunatatirii conditiilor din penitenciarele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a discutat joi, in contextul participarii la Consiliul JAI de la Innsbruck, Austria, cu o delegatie a Ministerului Justitiei si Afacerilor Interne din Suedia despre masurile luate in vederea reducerii supraaglomerarii si imbunatatirii conditiilor din penitenciarele…

- Companiile din Uniunea Europeana cauta angajati in Romania. Potrivit site-ului mobilitatii europene – Eures, domeniile care ofera cele mai multe locuri de munca sunt HORECA, auto, mecanic si constructii. Meserii Astfel, persoanele calificate in meseriile de barman, ospatar, chelner,…

- "Cu toate ca dl Kos este presedintele Grupului de lucru pentru tranzactii comerciale internationale, domnia sa nu foloseste aceasta titulatura in cadrul interviului si nici nu indica faptul ca vorbeste in aceasta capacitate. Prin urmare, nu se poate prezuma faptul ca respectivul interviu a fost acordat…

- Forumul Judecatorilor din Romania cere CSM apararea independenței sistemului judiciar și a magistraților instanței supreme fața de afirmațiile facute de premierul Viorica Dancila. de ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, de ministrul Justiției, Tudorel Toader și de parlamentarul Claudiu Manda,…

- O delegatie condusa de ministrul Tudorel Toader a participat la reuniunea Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI), organizata la Luxemburg, a anuntat, marti, Ministerul Justitiei (MJ). Potrivit unui comunicat de presa postat pe site-ul MJ, acesta a fost ultimul Consiliu JAI organizat de Presedintia…

- Conform anchetatorilor, membrii gruparii faceau parte dintr-o vasta retea de trafic de migranti constituita la nivel european si care si-a dezvoltat segmente nationale in fiecare dintre statele de tranzit de pe ruta traditionala de migratie, respectiv Turcia – Bulgaria – Serbia – Romania – Ungaria…

- Conform unei statistici realizate de Eurostat, in Romania, cei mai multi dintre refugiatii care s-au bucurat de masurile de protectie au fost cetatenii sirieni, irakieni si cei de nationalitate afgana. In anul 2017, 1330 de cetateni au primit aviz favorabil de sedere in tara, anunta Mediafax. Statele…