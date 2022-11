Stiri pe aceeasi tema

- Talentul de a imita sunete, simplitatea și, totodata, spontaneitatea cu care și-a construit Tudorel Popa momentul pe scena iUmor i-a impresionat pe jurații emisiunii. Delia, Costel și Cheloo i-au oferit cate un like, trimitandu-l la votul publicului. Oamenii de acasa au fost și ei cuceriți de numarul…

- Cu glume inteligente și actuale, inspirate din viața personala, Mahmoud Chaher i-a impresionat pe cei patru jurați iUmor, seara trecuta, in cadrul unui alt episod de audiții. Delia, Teo, Costel și Cheloo i-au dat cate un like, iar telespectatorii l-au votat in numar atat de mare, incat l-au trimis direct…

- Cu glume inteligente și actuale, inspirate din viața personala, Mahmoud Chaher i-a impresionat pe cei patru jurați iUmor, seara trecuta, in cadrul unui alt episod de audiții. Delia, Teo, Costel și Cheloo i-au dat cate un like, iar telespectatorii l-au votat in numar atat de mare, incat l-au trimis direct…

- Teo a acceptat invitația de a sta pe scaunul juratului-surpriza de la iUmor, dupa ce și-a amintit unul dintre sfaturile primite de la Costel – acela de a-și depași limitele incercand lucruri noi. Experiența de a juriza alaturi de Delia, Costel și Cheloo a inceput cu o alianța pe care a facut-o cu exigentul…

- Flavius Buzila, solistul trupei Hara, i-a cucerit pe trei dintre jurați cu momentul sau pregatit cu multa precizie și glume savuroase. Telespectatorii au fost și ei placut surprinși de numarul artistului și l-au votat intr-un numar foarte mare, trimitandu-l astfel direct in marea finala a sezonului…

- Duminica seara, actrita Laila Abdel Hafiz a cucerit jurații și publicul iUmor cu momentul sau de pe scena show-ului de la Antena 1 si a ajuns direct in marea finala. Auditiile iUmor continua duminica viitoare, de la 20:00, cand Anastasia Soare i se va alatura Deliei, lui Cheloo si lui Costel si impreuna…

- Bianca, aka Bia TRS, i-a impresionat pe jurații iUmor cu dezinvoltura și talentul de a „impacheta“ realitatea intr-un scenariu savuros de comedie. Toate acestea, alaturi de o personalitate puternica, au dus la realizarea unui numar fantastic de autoironie

- Duminica seara, Teddy Stefanescu, concurentul de doar 17 ani, venit din Botosani, a cucerit jurații și publicul iUmor cu momentul sau inedit de pe scena show-ului de la Antena 1 si a ajuns direct in marea finala. Auditiile iUmor continua duminica viitoare, de la 20:00, cand un alt jurat-surpriza i se…