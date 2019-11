Dosarul fostului deputat Sebastian Ghita se va rejudeca!

Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a decis azi rejudecarea dosarului in care DNA i a trimis in judecata pe Iulian Badescu, fost primar al municipiului Ploiesti, si Sebastian Aurelian Ghita, fost deputat in Parlamentul Romaniei. Decizia este definitiva. Iata decizia judecatorilor… [citeste mai departe]