- Artistul Tudor Chirila a vizionat investigația jurnalistica publicata de Recorder despre Patriarhul Daniel și este de parere ca statul roman nu mai exista. El susține ca „s-a mers prea departe in numele lui Dumnezeu”. „Statul roman nu exista. Exista insa statul lor, ala care nu mai are niciun…

- Conform surselor Recorder, Direcția Naționala Anticorupție s-a autosesizat in urma investigației “Clanul Marelui Alb” și a deschis un dosar penal cu privire la faptele prezentate in materialul Recorder. De asemenea, doi dintre oamenii care apar in investigație și-au prezentat demisiile: Lazar Neacșu…

- Patriarhia Romana a anuntat miercuri, 13 octombrie, ca Pr. Aurel Mihai, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care apare in ancheta jurnalistica Recorder, a demisionat."Recunoscand exprimarile lor neadecvate, incepand de astazi, 13 octombrie 2021, Pr. Aurel Mihai – vicar eparhial al Arhiepiscopiei…

- Publicația Recorder a publicat o investigație in care dezvaluie cum o rețea secreta in care oameni de afaceri, politicieni și prelați de la varful Bisericii acționeaza imprena pentru construcția și reabilitarea de biserici din bani publici. Toata acestea rețea opereaza cu binecuvantarea celui mai puternic…

- Edilul a transmis ca, pe langa subvenționarea transportului public și a termoficarii, continua și eforturile pentru imbunatațirea lor. ”Consiliul General al Municipiului București a votat azi o rectificare bugetara pozitiva, care asigura suplimentarea veniturilor municipalitații cu 388 de milioane de…

- DOLIU in familia unui fost premier, originar din Alba: Mama lui Victor Ciorbea a incetat din viața Familia fostului premier Victor Ciorbea, originar din comuna Ponor, județul Alba, este in doliu dupa ce mama acestuia, Eugenia, a incetat din viața. Vestea decesului a fost data chiar de soția politicianului,…

- Patriarhul Daniel ii numeste adesea pe tineri „darul lui Dumnezeu” pentru familie, Biserica, societate si ii sfatuieste parinteste sa-L aseze pe Hristos in centrul vieții lor. De Ziua Internationala a Tineretului, asternem pe ecranele digitale cateva ganduri ale Preafericirii Sale, informeaza…

- Asociația pentru Dreptul Urbanismului, condusa de Alexandru Panișoara, un apropiat al actualului primar general Nicușor Dan, a depus o plangere penala la DIICOT pe adresa actualului edil. Asociația acuza Primaria Municipiului București, pe primarul general și pe toți funcționarii cu atribuții ca au…