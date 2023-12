Stiri pe aceeasi tema

- In emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 20 noiembrie 2023 au fost prezenți in platou Bogdana și Liviu, la scurt timp dupa ce ramaneea lor in competiție a fost supusa votului casei. Cu 13 voturi pro și 5 impotriva, Bogdana și Liviu au ramas in casa Mireasa.

- Vocea Romaniei are o etapa a duelurilor captivanta cu oameni talentați și multe momente cu adevart emotionante, jurații Tudor Chirila, Smiley, Irina Rimes și Horia Brenciu & Theo Rose vor decide cine considera ca merita sa mearga mai departe.

- Irina Florea, concurenta la Vocea Romaniei, a ales sa se retraga din competiția de la PRO TV. Vestea a fost total neașteptata pentru cei cinci antrenori, insa tanara are probleme de sanatate și are nevoie de recuperare.Irina Florea și Norig s-au duelat pe scena de la Vocea Romaniei pe piesa „Let her…

- Battle-urile din echipa Theo Rose & Horia Brenciu continua. De aceasta data, au urcat pe scena Johnny Badulescu și maramureseanul Andrei Petrus. Piesa aleasa a fost ”Stand by me”. ​Tudor Chirila a fost impresionat de prestația celor doi, in timp ce Irina Rimes considera ca, de data aceasta, Andrei Petrus…

- In seara aceasta incepe o noua etapa la Vocea Romaniei, unde concurenții se vor confrunta pentru locul lor in competiție. Tudor Chirila i-a facut o propunere neașteptata lui Horia Brenciu.Au reușit sa intoarca cel puțin un scaun și au continuat drumul la Vocea Romaniei. In seara aceasta incepe o noua…

- Noi tensiuni au avut loc in ediția de vineri de la „Vocea Romaniei” intre Tudor Chirila și Horia Brenciu. Cei doi au avut un schimb de replici cand camerele de filmat erau pornite.Antrenorii de la „Vocea Romaniei” se lupta pentru a-i lua in echipa lor pe cei mai buni concurenți, iar de multe ori aceasta…

- O ediție spectaculoasa Vocea Romaniei a ridicat, aseara, publicul și antrenorii in picioareși a ținut telespectatorii in fața ecranelor. Tudor Chirila, Irina Rimes, Horia Brenciu & Theo Rose și Smiley s-au luptat cu toate armele pentru concurenții pe care și i-au dorit.Fie ca au gasit cele mai convingatoare…