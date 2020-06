Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan le-a mulțumit parinților pentru ca l-au invațat ca un copil este cel mai frumos și mai important proiect pe care o sa-l ai vreodata in viața asta. El și-a amintit de momentul in care a plecat de acasa și ce le-a spus atunci: Daca o sa pot sa fiu in viața asta jumatate din... View Article

- Antonia lanseaza o piesa noua azi, la ora 16, „Como ¡Ay!”. Videoclipul este filmat din luna septembrie și este ceva „like 18 plus” dupa cum i-a avertizat Antonia azi dimineața pe Bogdan, Shurubel și Ionuț. In aceasta perioada, artista petrece mult timp cu familia, gatește, se bronzeaza cand copiii se…

- Capitolul 31: Ionuț și relația lui speciala cu patul – a raspuns Ionuț. Treburi casnice 1 – Fifa 0 este titlul pe care l-ar da Shurubel, i-ar Bogdan l-ar numi Meșterul launtric, pentru ca a ajuns sa poarte scule dupa ureche, dupa ce ieri a reparat singur centrala.

- Bogdan a ajuns in momentul ala al pandemiei in care nu se mai poate tunde singur, crede ca e prea tarziu, dupa ce a facut toata lumea asta. Shurubel are intalniri romantice cu soția pe balcon, intilniri la care el intarzie. Cat despre Ionuț, el a ajuns in acel punct in care toate tricourile lui... View…

- E riscant sa il trimitem pe Shurubel intr-un loc public sa se tunda, in aceasta perioada in care autoritațile recomanda sa evitam locurile aglomerate, așa ca am gasit o soluție, il tundem in privat, Bogdan și Ionuț i-au propus o tunsoare de carantina. Maine, la 8, transmitem live totul, iar voi ii puteți…

- E riscant sa il trimitem pe Shurubel intr-un loc public sa se tunda, in aceasta perioada in care autoritațile recomanda sa evitam locurile aglomerate, așa ca am gasit o soluție, il tundem in privat, Bogdan și Ionuț i-au propus o tunsoare de carantina. Maine, la 8, transmitem live totul, iar voi ii puteți…

- In cazul in care n-ai auzit pana acum varianta LIVE a piesei care va reprezenta Romania la Eurovision, acum ai ocazia. ROXEN a fost vineri dimineața in matinalul Virgin Radio Romania, la Bogdan, Shurubel și Ionuț, sa ne povesteasca despre Eurovision și sa ne cante „Alcohol You„. Iți dam cateva comentarii…

- BRAINIA este noua apa cu vitamine si minerale despre care ți-au povestit joi, Bogdan, Shurubel și Ionuț la Virgin Radio Romania, impreuna cu Simona Tache, „Specialist in pauze cu cap”. Daca ai ratat momentul, il poți gasi pe pagina noastra de Facebook. “Eu am o problema. Viața mea e condusa de munca.…