- Natalie Portman este una dintre cele mai frumoase femei din lume, insa puțini știu cum arata nemachiata. Fanii au putut descoperi recent adevarul despre chipul actriței Natalie Portman. Ei au ramas uimiți cand au vazut cum arata vedeta cand nu intra pe mana stiliștilor.

- Cu prilejul inceperii noului an, Fuego (44 de ani) a deci sa le faca o surpriza fanilor de pe rețelele de socializare și a postat cateva fotografii vechi cu el, de la inceputul anilor 90. Artistul și-a adus aminte cu nostalgie de perioada tinereții, cand era un tanar artist la inceputul carierei muzicale.…

- Andreea Banica a lansat, pentru prima oara alaturi de fiica sa, Sofia, un colaj sensibil ce contine cele mai frumoase colinde de Craciun. Constanteanca le a multumit fanilor sai pentru ca asculta frumosul colaj, pe care il puteti asculta in sectiunea Video a materialului. Andreea Banica a lansat, pentru…

- Organizatorii festivalului Neversea au anunțat data la care va avea loc ediția din anul 2021. Cea de-a patra ediție a festivalului va avea loc in luna iulie, ca și in anii precedenți. Ediția 2021 a festivalului de muzica electronica Neversea va avea loc in perioada 8-11 iulie. „Fanii celui mai mare…

- Andra Volos este o fosta concurenta de la Puterea Dragostei, sezonul al doilea. Ea este una dintre cele mai frumoase concurente ale sezonului trecut al show-ului, precum și una dintre cele mai frumoase femei care au intrat in casa Puterea Dragostei. Iata cu ce se ocupa aceasta in prezent. Ocupația pe…

- „Sorin Bontea, ești chiar tu?”, asta este intrebarea care a staruit pe buzele sutelor de admiratori din mediul virtual, dupa ce faimosul chef le-a impartașit pe rețelele de socializare o fotografie de colecție realizata in tinerețe. Internauții nu au ramas fara replica, asemanandu-l imediat cu celebrul…

- Gina Pistol, frumoasa prezentatoare a emisiunii „Chefi la cuțite”, este insarcinata in trimestrul doi și burtica a inceput sa fie din ce in ce mai vizibila. Fanii de pe Instagram au descoperit recent cum arata acum vedeta!