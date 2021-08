Tu când ai făcut primii 3000 de euro? Pentru un libertarian, cum e si Citu, saracii nu sunt importanti nu pentru ca nu i-ar pasa de ei (poate ca-i chiar pasa), ci pentru ca, pentru el, situatia economica a unui om tine exclusiv de meritul personal, de competentele lui pe o piata concurentiala. Prin urmare, pentru el, saracia e si ea o chestiune strict personala care nu are nimic de-a face cu politicile guvernului pe care-l conduce. Orice ai fi, nu se poate sa nu te fi intrebat macar o data ce ai fi fost si ce avere ai fi avut acum daca te-ai fi nascut si trait intr-o alta tara decat cea natala. Desi pare, acest exercitiu de imaginatie… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

