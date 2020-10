Stiri pe aceeasi tema

- TSKA SOFIA - CFR CLUJ. Halil Umut Meler va fi ajutat la cele doua linii de Mustafa Eyisoy si Cevdet Komurcuoglu. Rezerva va fi Koray Gencerler. Europa League. CFR Cluj incepe meciurile din Grupa A in deplasare, cu TSKA Sofia. PROGRAMUL COMPLET TSKA SOFIA - CFR CLUJ. TSKA Sofia - CFR…

- Partida echipei nationale de fotbal a Romaniei cu Austria, programa miercuri, la Ploiesti, in cadrul Grupei 1, Liga B, a Ligii Natiunilor, va fi arbitrata de o brigada din Polonia condusa de Daniel Stefanski, informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. Centralul in varsta de 43 de ani…

- UEFA a anunțat brigada de arbitri care va conduce meciul dintre Romania și Austria din Liga Națiunilor, programat miercuri, 14 octombrie. Romania - Austria, al patrulea meci din aceasta ediție a Ligii Națiunilor, va putea fi urmarit in format liveTEXT și FOTO pe GSP.ro și in direct la TV pe PRO TV;…

- CFR Cluj incepe grupa A a Ligii Europa in deplasare, cu TSKA Sofia, in 22 octombrie, de la ora 19.55, conform programului anuntat de UEFA.Tot atunci va avea loc meciul Young Boys - AS Roma. La 29 octombrie, de la ora 22.00, vor avea loc meciurile: AS Roma - TSKA Sofia si CFR Cluj -…

- CFR Cluj a fost repartizata in Grupa A a competitiei de fotbal Europa League, alaturi de AS Roma, Young Boys Berna si TSKA Sofia, in urma tragerii la sorti efectuate vineri la Nyon, informeaza Agerpres.

- CFR Cluj va intalni adversare grele in grupa A din Europa League. Echipa lui Dan Petrescu se va lupta cu AS Roma, cu elvețienii de la Young Boys și ȚSKA Sofia. Grupa A: AS Roma, Young Boys, CFR Cluj,...

- UEFA a anunțat brigada de arbitri care va conduce partida dintre CFR Cluj și KuPS, din playoff-ul Europa League. O brigada de romani, condusa de Istvan Kovacs, va fi responsabila meciului Malmo - Granada, din aceeași faza a competiției. CFR Cluj - KuPS, programat joi, 1 octombrie, de la ora 19:30, va…

- FCSB a invins Shirak cu 3-0 in primul tur preliminar al Europa League. FCSB e cap de serie și in turul 2 preliminar, iar tragerea la sorți va avea loc pe 31 august. Toni Petrea (45 de ani) iși va baga jucatorii in ședința zilele viitoare, in ciuda calificarii. Posibilele adversare pentru FCSB, CFR…