Stiri pe aceeasi tema

- Prima etapa a Turului Romaniei 10 in 10 se apropie de sfarșit. In penultima zi petrecuta in Transilvania, echipa Platformei Social Liberale a ajuns la Alba Iulia, pamant sacru al unitații Romaniei. Prezenți in Sala Marii Uniri, liderii Ilan Laufer și Alexandru Coita au ținut un moment de reculegere…

- Sfantul Scaun a anunțat miercuri, 22 ianuarie, ca Sfantul Parinte Papa Francisc și-a dat acordul cu privire la alegerea canonica facuta de Sinodul Episcopilor Bisericii Romane Unita cu Roma, Greco-Catolica, prin care Parintele Calin Ioan Bot și Parintele Cristian Dumitru Crisan au fost aleși Episcopi.…

- Iubitorii muzicii clasice sunt invitați, duminica, 8 decembrie 2019, incepand cu ora 19,00, la un concert extraordinar al Filarmonicii de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca, eveniment organizat in cadrul primei ediții a Festivalului Cultural „Augustin Bena”. Concertul va avea loc la Casa de Cultura…

- „Incepand de astazi, ma alatur echipei guvernamentale a PNL, in calitate de Secretar de Stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Le mulțumesc pentru incredere Prim-Ministrului Ludovic Orban , ministrului Muncii, Violeta Alexandru , președintelui Mircea Hava și echipei PNL Alba Iulia și PNL…

- Ziua de 1 Decembrie a fost marcata de Platforma Unionista Acțiunea 2012 prin doua marșuri la Alba Iulia și Chișinau, sfarșitul celor doua manifestații la care au participat sute de oameni a fost marcat de momentul in care au fost afișate cate o panza de 10 metrii inalțime reprezentand fiecare jumatate…

- La multi ani, Romania! Gradinița noastra a marcat Ziua Naționala a Romaniei și in acest an, 2019, astfel toate grupele au realizat activitați interesante, incarcate de patriotism, prin care preșcolarii au invațat despre istoria poporului roman și și-au cultivat dragostea de neam și țara. In saptamana…

- „Astazi, de 1 decembrie, in Capitala Marii Uniri, lansam cadoul nostru pentru Romania: Alianța pentru Unirea Romanilor. Este forma prin care vom activa oriunde traiesc romani și ne vom implica in toate alegerile. Vom ajuta ca neamul romanesc sa dainuie. Din Chișinau pana in Carei, din Londra pana in…

- Ziarul Unirea VIDEO ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019, turul 1| Presedintele PLUS Alba, Mihail David a votat pentru schimbare Presedintele PLUS Alba, Mihail David a votat pentru schimbare Presedintele Partidului Libertate, Unitate si Solidaritate (PLUS) a Filialei Judetene Alba, Mihail Dvaid a votat astazi…