- Trupul ei a fost identificat, a confirmat seriful comitatului Ventura la o conferinta de presa care a avut loc luni. Seriful Bill Ayub a precizat ca nu exista indicii de suicid sau agresiune. Rivera a inchiriat miercuri dupa-amiaza o barca pentru a face o plimbare pe lacul Piru, aflat la nord-vest de…

- Trupul gasit in lacul Piru din California luni a fost identificat ca fiind al actritei Naya Rivera, disparuta in urma cu cinci zile in timpul unei plimbari cu fiul ei.Rivera, cunoscuta din serialul muzical „Glee”, avea 33 de ani, news.ro. Citește și: AVERTISMENT Sase focare familiale…

- Un corp a fost localizat, luni, in lacul din California unde vedeta din serialul de televiziune “Glee” Naya Rivera a fost data disparuta saptamana trecuta, a anuntat Politia locala. Noi detalii despre actrita Naya Rivera, dupa ce a fost data disparuta. Ce spun autoritatile “Un corp…

- Echipele de cautare nu au reusit sambata sa gaseasca trupul actritei americane Naya Rivera, cunoscuta din serialul ''Glee'', despre care autoritatile suspecteaza ca s-a inecat miercuri in timp ce se afla intr-o barca alaturi de fiul sau, pe lacul Piru din comitatul Ventura, situat in…

- Autoritatile presupun ca actrita Naya Rivera, cunoscuta din serialul „Glee”, s-a inecat in lacul Piru din California, unde a fost vazuta ultima data impreuna cu fiul ei in varsta de 4 ani.

- Autoritatile presupun ca actrita Naya Rivera, cunoscuta din serialul „Glee", s-a inecat in lacul Piru din California, unde a fost vazuta ultima data impreuna cu fiul ei in varsta de 4 ani.​ Peste o suta de persoane, inclusiv echipe de scafandri, participa la operatiunea de cautare a actritei care a…

- Actrita americana Naya Rivera, cunoscuta pentru rolul Santana Lopez din serialul de televiziune "Glee", a disparut dupa ce a iesit cu barca pe lacul Piru, din California, au declarat autoritatile miercuri seara, potrivit DPA. "Persoana disparuta pe Lacul Piru a fost identificata ca Naya Rivera, de 33…

