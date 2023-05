Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a parut sa confirme ieri pierderea orasului Bahmut in fata trupelor ruse, cand a fost intrebat inaintea unei intalniri cu Joe Biden daca localitatea se mai afla sub controlul Kievului, relateaza Reuters si AFP, citata de Agerpres. „Cred ca nu”, a afirmat presedintele…

- Este a 452-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. La Summit-ul G7 se discuta și despre formula de pace pentru incetarea razboiului. Armata ucraineana este angajata in lupte grele pentru Bahmut atat in oraș cat și in jurul acestuia.

- Evgheni Prigojin a spus ca ii va dezvalui armatei Ucrainei unde poate ataca trupele rusesti, daca ucrainenii isi retrag fortele din orasul asediat Bahmut, unde mercenarii Wagner inregistrau pierderi masive, sustine The Washington Post.

- Mai multe case și blocuri de locuințe au fost lovite, vineri, 14 aprilie, intr-un val de atacuri cu rachete ale rușilor asupra orașului Sloviansk, aflat in regiunea Donbas. In urma bombardamentelor, autoritațile ucrainene au confirmat decesul a opt civili, intre care și un copil de doi ani, și cel puțin…

- Se observa transferul unitatilor armatei ucrainene de pe frontul din Zaporojie spre Artiomovsk” (denumirea rusa a Bahmut), a declarat el pentru agentia de presa rusa TASS, citata de EFE și Agerpres. In pofida acestui fapt, numarul de efective al armatei ucrainene de pe frontul din Zaporojie nu se diminueaza,…