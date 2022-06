Trupele ucrainene au trecut la contraofensivă. Regiunile vizate Forțele armate ale Ucrainei au trecut la acțiuni de contraofensiva, a anunțat de comandantul suprem al forțelor armate ale Ucrainei, Valery Zaluzhny, conform agenției ucrainene de știri Ukrainski Novini. Comandantul suprem al forțelor armate ale Ucrainei nu a precizat insa și in ce direcție se indreapta armata ucraineana. Cu toate acestea, recent, reprezentanții primariei din Herson a raportat ca forțele armate ale Ucrainei contraataceaza din trei direcții spre Herson. Zaluzhny a mai spus ca lațimea totala a frontului a ajuns la 2450 km, dar ostilitațile active se desfașoara pe 1105 km. Pana in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

