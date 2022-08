Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a anuntat duminica ca trupele rusesti care au ajuns la fluviul Dnepr din regiunea Herson, oras din sud ocupat de Moscova, risca sa ramana blocate dupa ce toate podurile existente au fost scoase din uz, transmite AFP. „Singurele mijloace de traversare a fluviului pentru ocupant sunt pontoanele…

- Duminica, 14 august, Ucraina a anuntat ca ocupanții ruși care au ajuns la fluviul Dnepr din regiunea Herson, oras din sud ocupat de Moscova, risca sa ramana blocate dupa ce toate podurile existente au fost scoase din uz, relateaza AFP cu referire la Agerpres . „Singurele mijloace de traversare a fluviului…

- Comitetul International al Crucii Rosii (CICR) nu a primit inca autorizatia oficiala de acces la inchisoarea Olenivka din zona controlata de trupele ruse in estul Ucrainei, unde zeci de prizonieri de razboi ucraineni au fost ucisi intr-un bombardament efectuat in circumstante neclare si pentru care…

- Rusia va organiza exercitii militare de amploare in estul tarii, continuand antrenamentul regulat al trupelor, in pofida actiunilor din Ucraina, au anuntat marti autoritatile militare ruse. Ministerul rus al Apararii a precizat ca exercitiul Vostok 2022 (Est 2022), programat pentru perioada 30 august-5…

- Rusia a dat asigurari vineri ca nu va incerca sa profite militar de operatiunile de deminare din porturile ucrainene dupa semnarea acordului privind exportul cerealelor ucrainene, afirmand in acelasi timp ca toate conditiile sunt reunite pentru aplicarea textului „in zilele urmatoare”, relateaza AFP.…

- Ocupanții ruși mențin presiunea pe forțele ucrainene in timp ce se regrupeaza pentru a incerca noi ofensive in viitorul apropiat, afirma ministerul britanic al apararii in evaluarea de marți dimineața. Ce spun serviciile secrete militare britanice: Trupele rusești continua sa obțina progresiv mici caștiguri…

- Rusia a folosit doar o mica parte din potentialul sau in ”operatiunea militara speciala” din Ucraina, a declarat vineri purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, informeaza Reuters. „Potentialul Rusiei este atat de mare incat doar o mica parte din el este folosit in operatiunea speciala”, a…

- Armata rusa a anunțat marți ca a conectat intreaga regiune Herson, din sudul Ucrainei, la canalele de televiziune rusești, care vor fi de acum disponibile „gratuit”, informeaza Euronews și AFP . Invecinandu-se cu Peninsula Crimeea, anexata inca din 2014, regiunea Herson a fost cucerita de armata rusa…