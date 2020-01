Stiri pe aceeasi tema

- Riscul unei internationalizari a conflictului din Libia provoaca un freamat diplomatic fara precedent, de la inceputul, in aprilie, al ofensivei maresalului Khalifa Haftar, cel mai puternic om din estul Libiei, impotriva orasului Tripoli, sediul Guvernului de Uniune Nationala (GNA), relateaza AFP,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau rus Vladimir Putin au lansat miercuri un apel la incetarea focului in Libia incepand cu 12 ianuarie si totodata au indemnat 'toate partile sa actioneze cu retinere'pentru a se pune capat escaladarii tensiunilor intre SUA si Iran, potrivit…

- Trupele maresalului libian Khalifa Haftar au preluat marti controlul asupra orasului strategic Sirte de pe coasta Mediteranei, in timp ce fortele Guvernului de Uniune Nationala (GNA) au anuntat ca se retrag din acest oras pentru a evita o baie de sange, transmite agentia Reuters preluata de agerpres.Vezi…

- Trupele maresalului libian Khalifa Haftar au preluat marti controlul asupra orasului strategic Sirte de pe coasta Mediteranei, in timp ce fortele Guvernului de Uniune Nationala (GNA) au anuntat ca se retrag din acest oras pentru a evita o baie de sange, transmite agentia Reuters. Cucerirea orasului…

- "Misiunea soldatilor nostri acolo este sa coordoneze (...) Soldatii nostri au inceput sa fie desfasurati progresiv'', a afirmat Erdogan intr-un interviu acordat postului CNN Turk.Turcia este una dintre tarile sustinatoare ale Guvernului de Uniune Nationala (GNA) libian condus de Fayez al-Sarraj…

- Parlamentul libian, care nu recunoaste legitimitatea Guvernului de uniune nationala (GNA) de la Tripoli, a votat sambata ruperea relatiilor cu Turcia, dupa un recent acord militar incheiat intre Ankara si guvernul de uniune, a declarat un purtator de cuvant citat de AFP, potrivit AGERPRES.Parlamentul…

- Parlamentul libian, care nu recunoaste legitimitatea Guvernului de uniune nationala (GNA) de la Tripoli, a votat sambata ruperea relatiilor cu Turcia, dupa un recent acord militar incheiat intre Ankara si guvernul de uniune, a declarat un purtator de cuvant citat de AFP. Parlamentul a…

- Forțele loiale mareșalului Khalifa Haftar, care controleaza estul Libiei, au sechestrat sambata o nava sub pavilion grendian și echipaj turcesc, in contextul tensiunilor cu Ankara, care susține administrația rivala de la Tripoli, recunoscuta in plan internațional, relateaza site-ul agenției Reuters…