- Liderul miscarii regionale „Impreuna cu Rusia”, Vladimir Rogov, a declarat joi ca Ucraina concentreaza trupe in prima linie a frontului din Zaporojie pentru a lansa o contraofensiva, transmite EFE, preluata de Agerpres.

- Rusia ii va deporta pe locuitorii celor patru regiuni ucrainene anexate ilegal de Moscova la 30 septembrie 2022 - Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie - daca acestia nu adopta cetatenia rusa, potrivit unui decret promulgat joi de presedintele rus, Vladimir Putin, care a vizitat recent pentru a doua…

- Se crede ca Moscova trimite pentru prima data femei prizoniere pe linia frontului din Ucraina. Din pricina „pierderilor grele”, președintele rus Vladimir Putin a cautat „surse alternative de refacere a forței de lupta”, a transmis armata ucraineana, relateaza Daily Mail.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca administrația prezidențiala „studiaza diverse opțiuni” de incorporare a regiunilor ucrainene in ierarhia administrativa regionala a Rusiei, scrie publicația independenta rusa The Moscow Times . Kremlinul menține controlul direct asupra…

- Armata ucraineana isi muta o parte din fortele sale din zona pe care o controleaza in regiunea Zaporojie (sudul Ucrainei) in directia Bahmut, unde au loc in prezent cele mai inversunate lupte, a declarat sambata Vladimir Rogov, liderul miscarii "Impreuna cu Rusia", citat de EFE, anunța Agerpres."Se…

- Atacuri rusești au fost raportate in regiunile Donețk, Herson, Harkov, Sumi, Nikolaiev, Zaporojie și Lugansk. Potrivit autoritaților locale, noua persoane au fost ucise, iar 24 au fost ranite in ultimele 24 de ore.

- Rusia isi consolideaza si isi extinde pozitiile in zonele ocupate in Ucraina, a anuntat luni Ministerul Apararii britanic in buletinul sau informativ cotidian, transmite DPA. Evaluarea serviciilor de informatii britanice arata ca fortele ruse ”probabil si-au intarit fortificatiile defensive” pe frontul…