Stiri pe aceeasi tema

- Doua legende ale muzicii rock, trupele Kiss si Whitesnake, ambele aflate in turnee de adio, vor concerta in Romania pe 16 iulie 2022, la cea de-a XI-a editie a Festivalului Rock The City, informeaza organizatorii intr-un comunicat transmis, joi, AGERPRES. Kiss, care va incheia o cariera de…

- Doua legende ale muzicii rock – trupele Kiss si Whitesnake -, ambele aflate in turnee de adio, vor concerta in Romania in 16 iulie 2022, la cea de-a XI-a editie a Festivalului Rock The City. Kiss, care va incheia o cariera de 49 de ani, se va afla pentru prima data in Romania. Gene Simmons, Paul Stanley,…

- La Maratonul vaccinarii din București din weekendul care s-a incheiat s-au vaccinat puțin peste 14.606 de persoane, fața de 17.000 weekendul trecut și peste 33.000 in weekendul 22-24 octombrie. Astfel, de vineri, ora 08.00, pana duminica, ora 24.00, s-au vaccinat la Maratonul vaccinarii din București…

- In urma maratonului de vaccinare anti-coronavirus care a avut loc in acest weekend in București au fost vaccinate peste 17 000 de persoane. Situația persoenelor vaccinate in centrele implicate in maratonul de weekend organizat in capitala (29 Octombrie, ora 8.00, pana diminica, 31 Octombrie, ora 24.00):…

- De vineri, de la debutul maratonului de vaccinare anti-coronavirus din București, și pana sambata la ora 08.00, au fost imunizate 10 898 de persoane. In total, in acest interval au fost vaccinate 21.796 de persoane din Capitala. 2 din 10 romani care s-au vaccinat in ultimele 24 de ore sunt din Bucuresti.…

- Un numar de 10.654 de persoane au fost vaccinate, vineri, in București, din care 3.105 au fost imunizate in primele 6 ore de la debutul maratonului pentru viața. In acest weekend in Capitala sunt deschise non-stop 4 centre de vaccinare. Sector 1: Romexpo; Sector 2: Circul Metropolitan; Sector 3: Biblioteca…

- Trupa britanica Placebo a programat un concert la Bucuresti pe 14 iulie 2022. Biletele vor fi puse in vanzare pe 20 octombrie. Show-ul va avea loc la Romexpo, in aer liber, cu respectarea normelor in vigoare la acel moment, potrivit organizatorilor Metalhead si BestMusic Live Concerts, conform News.ro.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, 22 septembrie, la o conferința de presa, ca participarea presedintelui Klaus Iohannis la congresul PNL de la Romexpo, din 25 septembrie, unde se va alege noul președinte liberal, este „o implicare nepermisa”. „Nu am vazut in atributiile presedintelui…