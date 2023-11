Stiri pe aceeasi tema

- Cum s-a schimbat piața de spații logistice și industriale? A venit cu raspunsuri la retailArena 2023 Gijs Klomp, reprezentant al dezvoltatorului belgian WDP, lider de piața atat in țara noastra cat și in Benelux in ce privește facilitațile ”built-to-suit”. WDP (Warehouses De Pauw) are acum…

- Proiectul de muzica electropop/synthwave Berlin Division și solista Thea au lansat un videoclip plin de culoare pentru piesa „So Alive”. O compoziție care indruma auditoriul inspre o calatorie in care pasul este ghidat de fericirea sincera a libertații depline. Aparut in 2023, in Timișoara, Berlin Division…

- Asociația „Doar maine” din Arad organizeaza sambata, 28 octombrie, de la ora 10.00, conferința „Post-Educația”, care va avea loc in sala StudioArt de la Casa Artelor, aflata pe strada A. Pacha, ca parte a Programului Cultural Național „Timișoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023”. „Intr-o…

- De 40 de ani tot ne bucuram de Timpuri Noi și de personajele muzicale ale lui Dan Iliescu, cel care a lansat multe din personajele populare in rock-ul autohton (”Luca”, ”Tanța”, ”Vecina”, ”Adeline”, ”Stere”, Varu’ Maftei”). Una dintre cele mai populare trupe rock romanești sarbatorește 40 de ani de…

- In perioada 3-7 octombrie, la Timișoara, va avea loc cea de a doua ediție a Festivalului Internațional de Magie “Time for Magic”. Anul acesta organizatorii au pregatit 5 evenimente spectaculoase, in 3 limbi diferite, in diverse locații din oraș, unde cei mai mari campioni ai lumii in arta iluzionismului…

- USVT – partenerul fermierilor. Sambata, 09 septembrie 2023, studenți din anii terminali ai celor 6 facultați de la Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara, au vizitat standurile expoziționale de la Agromalim – Arad, in cadrul proiectului: ”Facilitarea integrarii studenților…

- Chiar și in vacanța de vara, elevii de la fructifica oportunitațile de a-și pune in valoare talentul și munca. Astfel, in timp ce colegii lor iși savurau binemeritatele zile de relaxare, cațiva elevi harnici au participat la concursuri de profil, efortul lor fiind incununat de succes. prof. Andreea…

- Dunca Laurence a lansat single-ul „Rest In Peace”. Piesa este continuarea lui „Electric Life” și „Skyboy”, primele doua single-uri de pe viitorul album al lui Laurence – Skyboy. „Piesa „Rest In Peace” este un cantec despre a oferi cuiva care iți frange inima intrand și ieșind din viața ta, un simplu…