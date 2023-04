NOROCOȘI… In ediția din seara de 21 aprilie, la Romanii au talent, barladenii au avut o mare bucurie! Școala de Dans „Monique” prezenta la „Romanii au talent”, sezonul Magic numarul 13, a fost selectata in SEMIFINALE! Trupa “Monique Family” formata din 41 de elevi din Barlad, a fost aleasa sa danseze in prima semifinala, ce […] Articolul Trupa de dans “Monique Family” din Barlad, a intrat in semifinale la “Romanii Au Talent”! (FOTO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .